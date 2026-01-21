受験生や就活生など1400枚あまりの願いが寄せられました。 長崎空港に設置されていた大絵馬が、長崎市の諏訪神社に奉納されました。 受験の合格祈願や、就職活動の成功を祈る札も。 縦1.2メートル横1.8メートルの大絵馬が21日、長崎市の諏訪神社に奉納されました。 大絵馬は受験生や就活生を応援しようと、日本航空が年末年始、長崎空港に設置。 今回で14回目となる奉納には1400枚を超える願