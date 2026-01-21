ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ï20Æü¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Áªµó¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼òÎà¤ò´Þ¤á¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò0¡ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¡Ø±Ê±ó¤Ë0¡Ê¥¼¥í¡Ë¡Ù¡×¤È¡¢É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡Ö±Ê±ó¤Î0¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤âÊÂ¤ó¤À¡£ÁªµóÀï¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¼é¤í¤¦¡ªÆüËÜ¤ò¡£¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë±þ¤¨¤ëÉ´ÅÄÂåÉ½¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¤³¤Î¤Û¤«ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚ¤Î¤¿¤á¤ËÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì