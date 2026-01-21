『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「住宅火災「ストーブから火」と通報」についてお伝えします。◇建物から激しく噴き上がる炎。大量の煙も上がっています。21日朝、北海道小樽市で起きた住宅火災。消防によると、午前5時ごろ住人から「ストーブから火が出た」と通報がありました。この火事で木造2階建て住宅が全焼。住人は逃げて無事だったということです。警察と消防が出火原因を詳しく調べています。