「連絡先の交換」 こう聞いて、思い浮かべるのは電話番号ですか？それともSNSですか？世代が変わると通信手段も違ってきます。「連絡先交換」の歴史と、今どきの事情を聞きました。 【写真を見る】ショルダーホンからスマホまで携帯電話の歴史 1985年…一般向けの「ショルダーフォン」誕生 当初の重さは3㎏、価格は保証金だけでも約20万円で、利用は一部の人だけに留まりました。連絡は電話番号を手帳にメ