北陸地方整備局とNEXCO東日本は、国道・関越道・北陸道・上信越道の一部区間で予防的通行止めを実施すると発表しました。通行止めの開始時間は21日20時からです。 ■予防的通行止め実施区間 【高速道路】北陸道：朝日IC～三条燕IC（上下）関越道：六日町IC～長岡JCT（上下）上信越道：長野IC～上越JCT（上下）【国道】国道8号：見附市坂井町～富山県朝日町月山国道17号：南魚沼市五日町～長岡市川