ハーフパイプ第5戦、男子決勝で転倒した平野歩夢＝2026年1月17日、ラークス（共同）全日本スキー連盟は21日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（HP）で2大会連続の金メダルを狙う平野歩夢（TOKIOインカラミ）が複数箇所の骨折や打撲と診断されたと発表した。17日のワールドカップ（W杯）で負傷し、帰国後の19日に検査を受けた。骨がずれていないことが確認できたため、腫れと痛みが引き次第、段階的