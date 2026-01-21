＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】客席に“ハードコアクイーン”な女子レスラーの姿大相撲初場所十一日目、十両の取組から客席で推し力士の応援タオルを手に、ひと際、アツい視線を送る“ハードコアクイーン”な女子レスラーの姿をカメラが捉えた。突然のアップ映像に「めっちゃ映ってる」と一部ファンからは驚きの声が上がった。中継カメラが向正面上部の客席を映し出した際、偶然、黄色と赤の鮮や