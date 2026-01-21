◇卓球全日本選手権シングルス第2日（2026年1月21日東京体育館）一般女子の部で史上4人目の4連覇が懸かる早田ひな（25＝日本生命）は、22日の4回戦からスーパーシードとして登場する。初戦を前に会場内で会見に臨み、今大会への意気込みを語った。4連覇という偉業への意識はほとんどなく「今のところは日常と変わらない感じ」と重圧も感じていない様子。「昨年は自分の中では奇跡的な優勝で、無理だろうという気持ちを持ち