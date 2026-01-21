横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２１日、雪に関する気象情報を発表した。神奈川県内では２１日夜遅くにかけて雪の降る所があるとして、路面の凍結や交通への影響に注意を呼びかけている。気象台によると、強い寒気や気圧の谷の影響で、県内では場所によって積もる恐れがあるという。２２日夕までの２４時間に予想される降雪量は東部、西部の平地で１センチ、箱根や丹沢など西部の山地（標高５００メートル以上）で