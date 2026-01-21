鹿児島のシェフが来月開催されるフランス料理の国際大会に挑戦します。 シェラトン鹿児島の「FLYING HOG GRILL（フライング・ホグ・グリル）」で料理長を務める東園勇樹さん(38)です。 58年の歴史を持つ世界三大フランス料理コンクールの1つとも言われる大会の国内予選。東園さんは「カモ」がテーマだった去年、惜しくも国内2位。同じく扱いが難しい「シカ」で県産の肉を使い、今年みごと優勝。雪辱を果たしました。