3月の全国大会へとつながる県高校新人ラグビー大会は21日が準決勝。寒さに負けない熱い戦いが繰り広げられました。 （記者）「冷たい風が断続的に吹き続ける鹿児島市。寒さを吹き飛ばすかのような熱戦がグラウンドで繰り広げられています」 準決勝第2試合では、紫紺のジャージ鹿児島工業と赤の加治木工業が対戦。 試合は前半26分、相手のボールを奪った鹿児島工業・ルーク淳也ウィリアムがトライ。鹿児