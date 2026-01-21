今回のお悩みは……？撮影などで地方に行かれることも多いと思います。そんなとき、旅先でのスキンケアはどうしていますか？荷物にもなるし、どこまでちゃんとやればいいのか、どこまで家にあるスキンケアを持っていくべきかいつも迷っています。なべ（40代）試供品はやっぱり味方。そして個包装のアイテムも利用して！旅先でのスキンケアですね。私は職業柄、地方に泊まりにいくことも多いので、泊まり用のアイテムは常にポーチに