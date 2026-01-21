刑事裁判をやり直す「再審制度」見直しを議論している法制審議会で、法務省は20日、試案を示しました。 論点のひとつとなっている検察官の不服申し立てを禁止する規定は、設けられませんでした。 再審を巡っては開始が決まるまで40年以上かかるケースもあり、制度の見直しを求める声が高まっています。 しかし審議会のこれまでの議論で、一部の委員から再審開始の判断には慎重であるべきだとする意見が出て、法務省の試案