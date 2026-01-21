今月27日に公示される衆議院議員選挙の立候補予定者説明会が開かれ、あわせて13陣営が出席しました。 21日の立候補予定者説明会には、鹿児島県内4つの選挙区ですでに出馬の意向を表明している9人と、立候補を検討している4人の合わせて13陣営が出席しました。 選挙運動で使われる車両やポスターの規格が統一され簡素化されたことや、今後のスケジュールなどについて説明がありました。 今月27日公示、来月8日投開票