自宅を訪問してきた男性ケースワーカーに包丁を示し、職場に電話をかけて脅迫したとして、23歳の無職の男が逮捕されました。公務執行妨害と脅迫の疑いで逮捕されたのは、福岡市中央区の無職、松木啓介容疑者（23）です。警察によりますと、松木容疑者は去年7月、当時22歳の福岡市職員の男性ケースワーカーが自宅を訪問した際、包丁1本を左手に持って男性を脅し、その後、男性の職場に「刺し殺