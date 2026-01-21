欧州株引き続き軟調米株先物は下げ一服も 東京時間19:05現在 英ＦＴＳＥ100 10120.67（-6.11-0.06%） 独ＤＡＸ24550.60（-152.52-0.62%） 仏ＣＡＣ40 8043.43（-19.15-0.24%） スイスＳＭＩ 13099.34（-70.62-0.54%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:05現在 ダウ平均先物MAR 26月限48697.00（+31.00+0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6841.50（