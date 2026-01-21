高速道路の中央分離帯から立ちのぼる炎と白煙…火災は車からのたばこのポイ捨てが原因だった。ネクスコ中日本が過去のポイ捨てによる火災映像をＸで公開し注意喚起したところ、大きな反響と批判の声が上がった。新潟市消防局が行った実験では、1本のたばこでも30秒で煙が出て、1分で1メートルの炎に拡大した。乾燥する時期は特に延焼しやすいため、ネクスコ中日本は「ポイ捨ては絶対にやめてほしい」と強く呼びかけている。高速道