今シーズン最強寒波による大雪の影響で、物流にも影響が出ています。ヤマト運輸は、大雪の影響で荷物の配達に大きな遅れが発生する可能性があるとして注意を呼びかけています。発表によりますと、21日午後6時時点で、京都の一部地域や富山や石川、福井の北陸地域、長野や新潟の信越地域、青森や秋田、岩手の東北地域を発着する荷物に今後遅れが出る可能性があります。北海道の一部地域では、すでに遅れが出ているということです。