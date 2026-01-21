熊本県・阿蘇山の中岳火口付近（奥）に向かう県警の警察官と消防隊員ら＝21日午後1時25分熊本県警や同県阿蘇市の消防は21日、阿蘇山の中岳火口付近で行方不明となった遊覧ヘリコプターの搭乗者3人の捜索活動を続けた。火口内の斜面で大破した機体が20日に見つかっており、国土交通省は航空事故に該当すると発表した。県警などは火口内への立ち入りに向け、21日夕まで発見場所の正確な位置の確認作業などを進めた。22日以降の立ち