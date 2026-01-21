5人組男性グループ「STARGLOW（スターグロウ）」が21日、デビュー曲「StarWish」を発売し、東京・台場でイベントを行った。BE:FIRST、MAZZELに続く、芸能事務所「BMSG」の3組目の男性グループで、屋外で寒風が吹く中約5000人のファンが集結した。歌、ダンス、ラップと三拍子そろった実力派で、ダークなラップナンバーからポップ調の曲まで3曲を歌い分け表現力の高さを見せつけた。ハイトーンボイスから低音までメンバーの声