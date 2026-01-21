ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子蔵王大会最終日（２１日・山形アリオンテック蔵王シャンツェ＝ＨＳ１０２メートル、Ｋ点９５メートル）――個人第２０戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が９３メートル５０、９２メートル５０を飛び、合計２０６・８点で今季１２度目のトップ１０となる９位に入った。前日優勝の丸山希（北野建設）は２０８・９点で日本勢最高の８位、勢藤優