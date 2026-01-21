本格的な冬に突入している東北地方。物置のライトで浮かび上がったのは、冬眠しているはずのクマの姿でした。クマを目撃した職員：目撃情報として聞いていたが、目の当たりにすると、やっぱりいるんだなっていう。冬は冬眠するものと思っているので。動画は1月9日、宮城・南三陸町で撮影されました。午後11時ごろ、突然、住宅の物置に辺りをうかがうようにのそのそと侵入してきたのはクマ。人感センサー付きのライトが消えても驚く