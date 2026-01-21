1966年（丙午）生まれの豪華ミュージシャンが集結するスペシャルライブ『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa』（以下、『ROOTS66』）が、3月20日に東京ガーデンシアター、22日に大阪城ホールで開催される。その記者会見が1966年竣工の歴史的建物「パレスサイド・ビルディング」内にて開かれ、ライブ出演陣の一部が登壇した。 （関連：【写真あり】小泉今日子＆大槻ケンヂの“結婚会