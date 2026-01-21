名古屋グランパスは21日、ジュビロ磐田へ期限付き移籍しているMF倍井謙(24)が海外クラブ移籍に向けた準備のため、両クラブ合意の上、期限付き移籍契約を解除すると発表した。倍井は2025年に磐田へ期限付き移籍し、J2リーグ戦全38試合に出場してチーム2位タイの6ゴールを記録。今月5日に来年1月31日まで期限付き移籍期間を延長することが発表されたばかりだった。