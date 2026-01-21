【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hi-Fi Un!cornがメジャー1stアルバム『FIRST MOVE』を3月25にリリースすることが決定。あわせて新アーティスト写真も公開された。 ■アルバムのテーマは“No More Practice. This Is the Game.” 2025年にソニーよりメジャーデビューを果たし、快進撃を続ける5人組ボーイズバンド・Hi-Fi Un!corn。満を持して、メジャー1stアル