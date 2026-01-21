2026年4月に開校する県立大学付属周防大島高校の初めての入試が21日、山口市と周防大島町で行われました。周防大島高校安下庄校舎の試験会場では面接に臨む生徒たちが緊張した面持ちで順番待ちをしていました。2026年4月に開校する県立大学付属周防大島高校は1学年の定員が90人でこのうち、21日に行われた特色選抜の定員は40人です。関東から九州までの11都府県から81人の応募があり倍率は2.0倍となりました。付属高校には「情報」