―中国製への依存度低減は喫緊の課題、年8万台規模の生産能力確保へ― 政府は昨年12月19日の閣議で、安定的な供給が滞れば社会・経済への影響が大きい経済安全保障推進法の特定重要物資に追加指定した「無人航空機（ドローン）」の国産化を進める構えだ。ドローンは中国製が世界市場の約7割、日本では産業用途で約9割を占めており、国内機体メーカーはシェア獲得に至っていないのが現状。