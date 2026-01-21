防府市の高川学園で3年間スポーツに打ち込んできた生徒たちが卒業前に社会に貢献しようと献血に協力しました。献血に協力したのはサッカー部や野球部など6つの運動部に所属する3年生の生徒たちです。今から6年前のコロナ禍に「なにか自分たちにできることはないか」と当時の寮生たちが申し出て始まった献血・・・いまでは「卒業献血」として後輩たちに毎年受け継がれています。（野球部 遠矢 前主将）「献血が人のため