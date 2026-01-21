贈られたのはA5ランクの鹿児島黒牛。子どもたちが給食で美味しくいただきました。JAあいらと姶良市が地元の食材を味わってもらおうと市内の幼稚園と小中学校に提供しました。JAあいらと姶良市は地元の食材を味わってもらおうと姶良市の4つの幼稚園、17の小学校、5つの中学校にA5ランクの鹿児島黒牛を贈りました。竜門小学校では21日、給食で「県内産黒毛和牛カレー」として提供され子どもたちがおいしそうに味わって