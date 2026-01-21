物価高の影響を受ける家庭の食を支えようとJA山口県が県内の子ども食堂へ県産の新米を贈呈しました。贈呈式ではJA山口県からこども食堂・子どもの居場所ネットワークに新米が手渡されました。JA山口県は物価高の影響を強く受けるコメをどんな家庭にも食べてもらいたいと2021年から子ども食堂に新米を贈呈していて今回は1袋10kgの県産の新米が239袋贈られました。JA山口県によりますと去年は300袋を届けることができましたが