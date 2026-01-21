豊かな自然が広がる出水市のビニールハウスである植物の種まきが行われました。まんべんなく、まかれていく白くコーディングされた小さな種。果たして、その正体は？豊かな自然が広がる出水市にあるビニールハウス。21日、その中で行われていたのは、タバコの原料となる葉タバコの種まきです。出水市では古くから葉タバコの生産が盛んで、その品質も高いといいます。21日は、出水市と伊佐市の生産者21人