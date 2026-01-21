2022年に安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告に対し奈良地裁は21日、無期懲役の判決を言い渡しました。2022年7月、奈良市で参議院議員選挙の応援演説中だった安倍晋三元総理を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われていた山上徹也被告。21日、奈良地裁で判決公判が開かれ検察の求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。安倍元総理の後援会の会員として長年親交があった下関市長府の正円寺の住