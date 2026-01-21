1月15日から18日にかけて桜島では、6か所で枯れ草が焼けるなどの火事がありました。いずれも火の気がない場所で、警察は不審火の可能性も視野に調べを進めています。消防によりますと1月15日午前1時半すぎ、鹿児島市桜島横山町の空き地で約250平方メートルに渡って枯れ草が焼ける火事がありました。18日には午前7時45分ごろから午後10時半ごろにかけて横山町内の5か所で火事がありました。2日間で計約670平方メ}