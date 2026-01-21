道路への積雪や凍結が懸念されるこの時期。 JAF＝日本自動車連盟は運転の際には、事前の準備が大切だと話します。 （日本自動車連盟長崎支部 奥田 美有さん） 「現在地だけではなく目的地までの天候や道路状況についてライブカメラなどの情報があるので、インターネットで調べて外出することが大事。チェーンの装備に関しては様々な素材や取り付け方法がたくさんあるが、外出の前に自宅の駐車場などで一