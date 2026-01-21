全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は２１日、スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）のミラノ・コルティナ五輪代表の平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝について、複数箇所の骨折、打撲の診断を受けたことを発表した。ただ、骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開していく予定。連盟は「チームドクター管理・指導のもと、国内にて治療およびリハビリを行い、代表チ