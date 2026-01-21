パリ五輪予選シリーズ上海大会のスケートボード男子ストリートで演技する堀米雄斗＝2024年5月（共同）日本オリンピック委員会（JOC）が、2028年ロサンゼルス五輪に向けた国際オリンピック委員会（IOC）の「五輪予選シリーズ」の招致に乗り出す方向で最終調整に入った。スケートボードなど複数の都市型スポーツを1カ所に集約して同時開催する大会で、会場は東京都渋谷区を軸に検討しており、代々木公園などを活用するとみられる。