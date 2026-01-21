福岡地裁昨年2月に覚醒剤を使用したとして覚醒剤取締法違反罪に問われた女性被告（51）に、福岡地裁は21日、無罪の判決を言い渡した。立件の決め手になった尿鑑定書が、福岡県警の違法な捜査で得られたと認定。被告は公判途中から起訴内容を認めていたが、鑑定書を証拠排除した結果、他の証拠から「犯罪の証明がない」と判断した。求刑は懲役3年6月だった。岡本康博裁判官は判決理由で、西署の女性警察官が職務質問中、トイレ