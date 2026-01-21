釜ゆでされた越前ガニ＝21日午後、福井県坂井市日本海の冬の味覚として知られる「越前ガニ」を天皇、皇后両陛下や皇族に献上するため、福井県坂井市の魚問屋で21日、釜ゆで作業が報道陣に公開された。県が主催する恒例行事で、今年で100回目。釜ゆでにしたのは、同市の三国港で19日に水揚げされた雄のズワイガニ15匹。いずれも重さは約1.1キロ、全長約80センチ。担当したやまに水産社長の山野仁司さん（56）は「最高に身が締ま