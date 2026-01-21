前ソフトバンク監督の藤本博史氏（62）が、ダイエー時代の同僚・池田親興氏（66）とともに高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。ソフトバンクの愛され男・柳田悠岐外野手（37）が入団3年目にしたまさかの“失言”を明かした。柳田の入団3年目、池田氏がインタビューすることになった。練習前に初対面の池田氏が「池田と申します。インタビューするのでよろしくお願いします」とあいさつした。柳田もかし