【ニューヨーク＝平沢祐】米国野球殿堂は２０日、今年の殿堂入り選手を発表し、ブレーブスなどでメジャー通算４３４本塁打を放ち、プロ野球の楽天でもプレーして２０１３年の日本一に貢献したアンドリュー・ジョーンズ氏（４８）、メッツなどで通算４３５本塁打を放ったカルロス・ベルトラン氏（４８）が選ばれた。殿堂入りは、全米野球記者協会に１０年以上在籍する記者の投票で７５％以上の得票が条件で、ジョーンズ氏は７８