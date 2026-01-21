商業施設やオフィスビル、映画館。私たちは日々、非常口を示す誘導灯を当たり前のように目にしている。しかし、その灯りがどのような役割を担い、どれほど厳密な基準のもとで成り立っているかを意識することはほとんどないだろう。誘導灯は、災害時に人を正しく導くために欠かせないものであり、故障が許されない装置だ。そしていま、その誘導灯が人知れず進化を遂げている。非常口の灯りが支えてきた安全の歴史と、その進化を紐解