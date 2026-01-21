「ＡＡＡ」のＳＫＹ―ＨＩがプロデュースする５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ（スターグロウ）」が２１日、都内で１ｓｔシングル「ＳｔａｒＷｉｓｈ」のリリース記念イベントを開催した。ＳＫＹ―ＨＩが代表を務め、ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬらが所属する事務所「ＢＭＳＧ」が手がける３組目の新グループ。寒空の下に５人が登場すると、約５０００人の「ＳＴＡＲＳ」（ファンネーム）からは大歓声が沸き起こ