“最強・最長寒波”の影響で、車両の立ち往生を事前に防ぐため、高速道路も一部で通行止めを予定しています。＜名神高速＞（上り）栗東湖南IC ～ 一宮JCT（下り）一宮IC ～ 栗東湖南IC21日午後10時から通行止め開始予定＜東海環状道＞養老IC ～ 美濃関JCTの間21日午後10時から通行止め開始予定＜名古屋高速＞一宮線・北行き 清洲JCT ～ 一宮東出口通行止めの「可能性がある」＜東海道新幹線＞速度を落とし