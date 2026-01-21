◆第６７回ＡＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２１日、美浦トレセン オールカマー２着以来のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）が、活気ある動きを見せた。最終追い切りは前走と同様、坂路を単走。馬なりのまま４ハロン５２秒６―１１秒９の好時計をマークした。宮田調教師は「動きは良かったですね。２週前、１週前、今週と着実に上がっています」と良