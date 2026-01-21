れいわ新選組の山本太郎代表が２１日に都内で会見し、健康上の理由で参院議員を辞職することを発表した。山本氏は「多発性骨髄腫、血液のガンの一歩手前」と説明。「無期限の活動休止に入ります」と政界を一時離れると明かした。党代表は辞任せず、そのまま続行。共同代表の櫛渕万里氏らが業務を引き継ぐとした。昨秋に受診した人間ドックで悪い数値が出たため、再検査を受け、骨髄液の検査で病状が判明した。臨時国会の会期が