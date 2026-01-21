ラジオパーソナリティの中村貴子(以下、貴ちゃん)が主催するイベント＜貴ちゃんナイト vol.17 〜When I’m Sixty-Five〜＞が1月10日(土)、東京・新代田FEVERにて行われた。サブタイトルにある通り、今回は貴ちゃんが今年で65歳を迎えることを記念しての開催なのだが、恒例の前説で本人がそのことに触れた時に上がった驚きの声や、イベントの成り立ちの説明(初回はリスナー有志によるDJイベントのため、ライブイベントとしては16回