自民党の今井絵理子参院議員（42）が、2026年1月19日にインスタグラムを更新。元参議院議長の山東昭子氏（83）との2ショットを公開した。「この会で出会った想いと原点が、今も私の軸にある」今井氏の息子はプロレスラーの今井礼夢さんで、先天性難聴であることを公表している。今井氏はインスタグラムで、「第48回聴覚障害児を育てたお母さんや家族をたたえる会に出席いたしました」と報告。この会の会長が山東氏だという。今井氏