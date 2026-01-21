メ～テレ（名古屋テレビ） 教師らのグループによる女子児童の盗撮画像共有事件で、神奈川県の元教師の男が初公判で起訴内容を認めました。 性的姿態撮影等処罰法違反などの罪に問われているのは、神奈川県の元教師、石川勝也被告(28)です。 起訴状などによりますと、石川被告は2024年に勤務していた小学校の教室内で女子児童を盗撮し、教師らが参加するグループに画像を共有したなどとされています。 1