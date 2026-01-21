Hi-Fi Un!cornが、メジャー1stアルバム『FIRST MOVE』を3月25日(水)にリリースすることが決定した。メジャー1stアルバム『FIRST MOVE』は、“No More Practice. This Is the Game.”をテーマに、始まりの衝動、勝負の自覚、青春の不安と幻想、そして音楽への渇きまで──“スタート地点に立った青 春”を疾走する5人の感情の振り幅を盛り込んでいる。TBSで放送中の火曜ドラマ『未来のムスコ』挿入歌としてGRe4N BOYZが楽曲提供した