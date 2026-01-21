匠航空・森岡匠 社長の会見21日 20日、熊本県阿蘇市で岡山市の航空会社「匠航空」が運航する遊覧飛行ヘリの行方が分からなくなっています。匠航空の森岡匠社長は21日午後、阿蘇市で会見を開き、経緯や状況を説明しました。 （匠航空／森岡 匠 社長）「パイロット・乗客の安否に関しては何とか生存していただきたいと。今のところ整備・運航に目立った違反等があったという報告は会社から受けていない」 行方が分か